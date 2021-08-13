Инна Головко – эскортница из Киева. Пора бы уйти на...Подробнее
О проекте
Rynokshkur.pro
Рынок шкур - Информационный проект, созданный с целью показать девушек которым деньги важнее их достоинства.
Rynokshkur.pro – открытая социальная платформа, где каждый может поделиться информацией о проститутках или проверить прошлое своей возлюбленной. На сайте “Рынок шкур” ежедневно публикуются разоблачения девушек отрицающих свою принадлежность к эскорту.
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